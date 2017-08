Plahotniuc: Mă bucur că tinerii au șansa de a trăi astăzi într-o țară liberă

16:10

Un minor în vârstă de 1 an și 4 luni a fost transportat astăzi cu elicopterul SMURD de la Chișinău la București. Copilul a avut nevoie de intervenții medicale suplimentare, după ce a ajuns la spital cu diagnoza insuficiență renală acută. Micuțul a fost spitalizat inițial la Institutul Mamei și a Copilului din mun. Chișinău, pentru ca ulterior medicii să ia decizia de transportare a acestuia la o clinică din București. Pe parcursul zborului băiatul a fost monitorizat de un echipaj SMURD Galați, fără de a suporta complicații. Conform datelor Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI, acesta este al patrulea minor care a fost transportat la spital prin intermediul unui echipaj aero - medical al Serviciului Mobile de Reanimare și Descarcerare. The post Un bebeluș de un an, transportat cu SMURD-ul de la Chișinău la București (VIDEO) appeared first on Moldova 24.