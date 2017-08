Salvador Dali și Unicorni sau cum arată 7 poze suprarealiste care au devenit opere de artă

04:56

Cu mai bine de un an în urmă, echipa #diez lansa proiectul „Unde-s tinerii” - o serie de interviuri video cu tineri din mai multe regiuni ale țării. Acum, în ajunul împlinirii celor 26 de ani de la obținerea independenței Republicii Moldova, noi am selectat câteva mesaje desprinse din interviurile noastre, care reflectă ce-și doresc acești tineri pentru țara noastră și ce vor să transmită ei semenilor lor. Articolul (vox video) „Cei care plecăm, dacă aducem ceva bun la întoarcere, am putea face schimbări”. Ce-și doresc tinerii Moldovei pentru țara lor apare prima dată în #diez.