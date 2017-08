Aproape 40 000 de țigarete nedeclarate, depistate de vameși în podeaua unui microbuz pe ruta Chișinău-Suceava (FOTO)

09:55

Angajatul unui restaurant din Charleston, Carolina de Sud, care a împuşcat mortal un om şi a luat alţi câţiva ostatici se află în stare critică după ce a fost împuşcat de către Poliţie, iar autorităţile au precizat că incidentul nu are legătură cu un posibil act terorist, informează CNN şi The Associated Press. Primarul oraşului […]