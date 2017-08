Analiză Promo-Lex: Votul studenţilor poate decide soarta alegerilor din unele circumscripţii

15:45

Fostul șef al Delegaţiei UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, care îşi încheie mandatul în ţara noastră, a avut astăzi o întrevedere cu liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. The post Pe ultima sută de metri: Pirkka Tapiola a avut o întrevedere cu liderul PPDA, Andrei Năstase appeared first on Independent.