În centrul capitalei au apărut cinci semafoare neobişnuite

Militarii Armatei Naţionale au defilat astăzi pe Bulevardul Khreshchatyk din Kiev, la parada militară, organizată cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei. La eveniment a fost prezent şi viceministrul Apărării, Gheorghe Galbura. Formaţia de militari, constituită din 29 de ofiţeri şi subofiţeri ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii, a fost condusă de maiorul Ianăc Deli, iar […]