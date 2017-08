Pe Marte ninge în fiecare seară: Care este diferența față de Terra?

15:26

Evacuări au început în mai multe oraşe, în Texas, ameninţate de inundaţii devastatoare din cauza uraganului Harvey, care continua să crească în intensitate vineri şi ar putea deveni un „uragan major” când va atinge uscatul sâmbătă, relatează AFP, potrivit News.ro. The post Americanii vor fi loviți de cel mai mare uragan din ultimul deceniu appeared first on Independent.