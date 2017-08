Un judeţ din România îşi schimbă denumirea. Iată cauza

14:45

Un bărbat de 33 de ani din Otaci şi-a ascuns drogurile într-un cuptor din curtea casei. Poliţiştii de frontieră au ridicat 1,4 kg de substanță vegetală fărămițată de la domiciliul acestuia, cercetat în cadrul unei cauze penale pe faptul traficului ilicit de droguri. Astfel, pe 23 august, acționând pe linia combaterii traficului ilicit de substanțe […]