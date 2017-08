Şi-a cumpărat smartphone din capitală, dar peste 5 zile s-a defectat. Cu ce s-a ales consumatorul

14:05

Un individ a pătruns într-un butic de telefonie mobilă, amplasat în sediul unui centru comercial din capitală, de unde a sustras şapte telefoane mobile de model "Samsung" şi "iPhone". Imaginile video cu hoţul, care a sărit peretele de sticlă şi a pătruns în magazinul de telefonie, au fost difuzate astăzi de Poliţia capitalei. Oamenii legii […]