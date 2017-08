Birourile istoriilor de credit vor activa conform unor noi reglementări

17:05

Viorica Goraş-Postică, vicedirectorul „Pro Didactica”, a spus că pilotarea cursului opțional are loc al patrulea an consecutiv. Anterior, disciplina respectivă a fost studiată de către elevii claselor a I-a, a II-a și a III-a. Caietul de educație interculturală a fost elaborat în baza unui curriculum coordonat cu autoritățile, iar învățătorii din cele 17 școli, unde în acest an va fi pilotată disciplina, primesc în cadrul instruirilor programa cursului. „Caietul este construit sub formă de călătorii. Anul curent, acesta are genericul „Țara mea – mândria mea”. Copiii din aceste caiete își vor cunoaște țara și vor fi învăța cum să fie buni vecini, de aceea și disciplina opțională se numește „Cultura bunei vecinătăți”. Anul acesta încheiem ciclul primar. Rezultatele preliminare ne arată că disciplina trebuie să fie studiată în toate școlile, elevii și părinții o cer”, a spus Viorica Goraş-Postică.