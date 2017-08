Fotbal pe pâine: Abia a avut tragerea la sorţi, dar FCSB se vede deja în primăvara europeană UEFA Europa League

11:10

Iata in ce zodii sunt nascute femeia alfa: Berbec Femeia Berbec e ca un catar. Nu accepta nicio parere, e incapatanata si face tot ce-i sta in putinta pentru a le dovedi celor din jur ca are dreptate. E greu sa ii faci fata. Va castiga intotdeauna suficient cat sa isi poata satisface toate capriciile si nu va accepta sa stea la mana partenerului sau. E in stare sa sacrifice totul pentru propria-i independenta. Nici macar atasarea afectiva nu o face sa fie mai supusa, intrucat este capabila sa isi controleze inclusiv starile emotionale. Capricorn La capitolul independenta, si femeia Capricorn se poate numi o castigatoare. Ea face numai si numai ce crede ea de cuviinta, nu accepta niciun fel de sfaturi, de intruziuni in activitatile ei. Adora autonomia, in schimb, ii place sa ii faca pe altii dependenti de ea. Actioneaza intotdeauna cu multa determinare, are un caracter puternic, care ii sperie pe barbati, intrucat o vad drept o femeie dura, care nu are nevoie de nimeni. Varsator Femeia din zodia Varsator este sociabila, joviala, insa niciodata supusa. Barbatul care crede ca o va tine in frau se insala. Ea adora gustul libertatii si chiar si atunci cand se va casatori nimeni si nimic nu o va tine in loc sa actioneze asa cum vrea ea. Tinde sa se detaseze de normele societatii, pe care le neaga in mod vadit. Nu suporta sa depinda sentimental de cineva, intrucat simte asta ca pe un afront la siguranta si la libertatea sa, potrivit ele.ro.