Pavel Filip va efectua o vizită în Ucraina

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă Usatîi și-a sfârșit cariera politică, Sturza a declarat că liderul formațiunii „Partidul Nostru” nu are anvergura unui politician, nici răbdarea pentru a construi ceva. Potrivit lui Sturza, Usatîi e bun ”pentru a arunca în aer”, mai degrabă. „Nu ştiu, văd că a cheltuit un ban şi a adus-o pe Sofica la Bălţi, spre bucuria electoratului. Nu cred că are anvergura unui politician, nu are el răbdare, tenacitate, nu este structurat ca să facă un proiect. Cred că el ar fi foarte nociv pentru sistemul politic sănătos al Republicii Moldova. Asta i-am spus şi lui personal, că este extrem de periculos pentru sistem, poate e bun pentru a arunca în aer, dar pe urmă cineva trebuie să construiască. Nu cred că acesta are forța fizică, psihică, dar nici financiară să revină plenar în politică”, a declarat Ion Sturza.