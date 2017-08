Atenţie! Cod Galben de caniculă

16:05

Guvernul a decis astăzi alocarea mijloacelor financiare necesare pentru achitarea compensațiilor victimelor represiunilor politice. În total, peste 9,16 milioane de lei vor fi repartizate către 93 de beneficiari din 16 localități ale ţării. Cea mai mare parte din sumă – 4,63 milioane lei, va fi transferată pentru plata tranşei a cincea persoanelor din raioanele Anenii-Noi, […]