Ucraina susține inițiativa Rep. Moldova la ONU privind retragerea trupelor ruse

14:05

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, intenționează să efectueze o vizită oficială la Chișinău pe data de 15 decembrie, potrivit unor surse diplomatice, relatează Deschide.md. Conform sursei citat, echipa de protocol președintelui turc ar fi rezervat întreg hotelul Radisson Blu din centrul Capitalei, cunoscut drept unul dintre cele mai luxoase din Republica Moldova. Vizita lui [&hellip The post Surse diplomatice: președintele Turciei ar putea veni la Chișinău appeared first on InfoPrut.