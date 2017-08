14 morți, în Rusia, după ce un autocar a căzut în Marea Neagră

09:26

Europenii părăsesc Marea Britanie cu miile. Lira sterlină — sub 1 euro Cheltuielile de consum din Marea Britanie au înregistrat în trimestrul al doilea cea mai lentă creştere de după 2014, din cauza deprecierii lirei sterline după referendumul pentru Brexit de anul trecut, potrivit datelor statistice publicate joi. Moneda britanică a atins minimul ultimilor 8 ani, în raport cu euro. Creşterea cheltuielilor de consum a încetinit la 2%, de la 2,6%, după ce acestea au avansat cu doar 0,1% în trimestrul anterior, a anunţat Biroul Naţional de Statistică. Creşterea PIB a fost revizuită la 0,3% faţă de trimestrul anterior şi la 1,7% în termeni anuali, reprezentând cel mai slab început de an după anul 2012. "Avansul PIB a fost încetinit semnificativ în primul semestru al anului. Cheltuielile de consum au crescut slab, valoarea scăzută a lirei afectând bugetele oamenilor", a explicat statisticianul Darren Morgan. Lira sterlină a scăzut chiar sub 1 euro, la casele de schimb din aeroporturi, scumpind vacanțele britanicilor care pleacă în concediu pe continent, scrie The Independent. Continuarea, aici. Sursă: timpul.md