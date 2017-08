Ion Sturza despre Dodon: Trebuie combătut doar public sau prin decizii de Parlament

16:35

Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Germania vor beneficia de pensii și prestații sociale din acest stat. Astăzi, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania, semnat la 12 ianuarie 2017. Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanții de securitate socială […] The post Moldovenii care muncesc legal în Germania vor beneficia de pensii și prestații sociale din acest stat appeared first on Moldova.org.