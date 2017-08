A ucis un consătean pentru că îl prinsese în pat cu fosta sa soţie. Un bărbat din Glodeni riscă detenție pe viaţă

09:10

TAUR Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special efortul fizic. Intuiţia ta a fost corectă, bănuielile tale se confirmă. E momentul să te hotărăşti şi să pui punct nesiguranţei! Astăzi se pare că ai una dintre cele mai favorabile zile ale săptămânii, doar este ultima zi de lucru, în care te bucuri de sănătate şi eşti vesel şi cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv evident, sau o logică. Totuşi, disciplina lucrului făcut bine, cizelat, (încăpăţânarea la unii) inerentă zodiei – pentru că ţie îţi place frumosul – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia ta să fie justă. GEMENI Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Anumite informaţii te descurajeză, dar, cu puţin bun simţ şi noroc, o s-o scoţi la capat! Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul tau. Fii mai grijuliu şi cu regimul alimentar. Adică să mănânci mai puţin şi în mai multe mese, la ore fixe. Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor pretenţioase, si lucrul asta este evident pentru toată lumea. Dacă chiar vrei să înfurii un mitocan, trebuie să nu-l iei în serios, scrie evz.ro. RAC Vinerea - cumpărături săptămânale, încearcă să cumperi direct de la producător. Nu interveni inutil, lasă-i pe cei din jurul tău să ia atitudine, vei vedea că şi ei au idei bune! Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite astăzi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de arte, de dans, de activităţi plăcute care te încântă, sigur, după program, doar este vineri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca să poţi să progresezi, să te caţeri pe reduta societăţii înalte. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil. LEU Îţi faci un bilanţ al verii, pe cale să spună „la revedere”! Nu e rău, dar nici excelent. În această zi de vineri gândește-te cum să te pregăteşti mai bine şi mai ieftin pentru sezonul rece. Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! O perioada buna, pe care o meriţi. Metodic si cu geniul “descurcatului” cum eşti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare. Daca cauţi un loc nou de distracție, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele să le gaseşti in următoarea perioada, în weekendul care începe astăzi. FECIOARĂ O zi de vineri care seamănă cu altă zi de vineri, în care rutina activităţilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Du-te la cumpărături, un catharsis consumist. După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport afară sau la sală, masaj şi sauna. Trebuie, periodic, să “încălzeşti maşinăria”. Ai grijă de corpul tău şi el te va servi cât poate mai bine! Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. BALANŢĂ Astăzi, de bine, de rău, reuşeşti să faci faţă cu succes problemelor cotidiene. Mai trece o zi, mai înregistrezi un succes, sau o pierdere, la contabilitatea consolidată a destinului tău. Comunicarea nu este punctual tău forte, dar astăzi eşti avantajat! Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale! Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimbă-l, adica coafura, îmbrăcămintea, sau lasă-ţi barbă, după sex şi putinţă, dacă asta te face să te simţi altfel, poate mai bine in propria piele. SCORPION Te surprinde atitudinea şi acţiunile unor persoane din jurul tău. Este greu să înţelegi şi nu găseşti nicio explicaţie logică. Motivul universal, banul, nu e în discuţie. Mister… chiar aşa? Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe vreo nouă relaţie sentimentală. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de lege şi proprietate. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori ştii cu siguranţă că ai dreptate! SĂGETĂTOR Te simţi obosit. Toate s-au strâns acum pe capul tău. Oferă-ţi o ciocolată, ea activează serotonina, zâmbeşte, ţine capul sus şi respiră adânc. Viaţa nu ia prizonieri, trebuie să reuşeşti! Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă. În rest sunt convenţii şi închipuiri. Nu te forţa inutil şi păgubos! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă odată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, în sfârșit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din problemele care ti-au dat atâta bătaie de cap. Bravo! Fără să forţezi păgubos, fără să intri la uzură! CAPRICORN Azi ai mare grijă de imaginea ta publică. Nu e vorba doar de cosmetică şi tratamente de întreţinere, dar, mai ales, de modul cum te exprimi, verbal şi nonverbal, în relaţiile tale sociale! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gândul în altă parte. Cel mai bine ar fi sa ieşi în oras fără bani si carti de credit. O să faci o surpriză neplăcută hoţilor de buzunare! Plimbă-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componentă neliniştitoare, din cauza influenţei Lunii. Iţi faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales când eşti cu spatele la zid, când nu prea ai soluţii şi nimeni nu te ajută. VĂRSĂTOR Zi favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, de rutină, nu ai nicio surpriză neplăcută. O situaţie te îngrijorează, dar astăzi poţi afla un mod de rezolvare. Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe să-ţi plângi de milă. Este inutil! Sănătatea nu iţi este afectată, dar este bine să fii prudent. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuți. PEŞTI Peştii sunt greu de prins, greu de convins! Nu amâna, îţi poate scapa situaţia de sub control. Pregăteşte-te, ai unele termene, obstacole, praguri de trecut. Prevenit, înseamnă pregătit! Azi poţi ataca cu succes problemle materiale, cele urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru ultimele, poate, cumpărături de vară. Cumpără acum, mâine e mai scump! Poate o mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criză de timp. Stabileşte clar un program, o foaie de parcurs şi așa poți evita eşecurile.