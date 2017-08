Impact violent pe traseul Chișinău-Leușeni: Patru persoane, printre care un bebeluș de 1 an, spitalizate

19:56

Suma de zece mii de euro, despre care Inspectoratul General de Poliţie a informat că ar fi fost ridicată de la un însoţitor de vagon, fiind transmisă „de la Renato Usatîi pentru Vitalie Proca”, iar presa a scris că a fost reţinut „poştaşul lui Usatîi”, s-a dovedit a fi a vărului lui Vitalie Proca, Ion Mogîldea, care locuieşte şi activează la Moscova. După ce a aflat despre cele întâmplate cu suma de bani care îi aparţine şi pe care a expediat-o rudei sale, acesta a ieşit într-o transmisiune live pe Facebook în care şi-a exprimat nedumerirea faţă de cele întâmplate şi a respins orice legătură cu vreun partid politic sau politician din Moldova. „Referitor la banii care au fost primiţi din Moscova, de la Gara Feroviară „Kievskaya”, pe data de 18 [august], la ora 10:20-10:25. Banii au fost trimişi de mine, personal de mine. Sunt banii mei personali, bani daţi în ajutor lui Vitalie, lui verişorul meu. Sunt banii mei personali. De pe data de 17 [august] scoşi de pe contul meu bancar din banca „Sberbank”, convertiţi în euro în banca „Loko-Bank” din regiunea „Metro Babuşkinskaya”, în sumă de zece mii de euro în bancnote de 500, pe data de 18 [august] transmişi prin însoţitorul de vagon Damian, pe care eu nu-l cunosc şi nu l-am cunoscut pînă atunci””, a spus Mogîldea. El a precizat că banii nu i-au fost transmişi de nimeni şi nu au fost daţi pentru altcineva decât ruda sa Vitalie Proca alături de care a crescut „faţă în faţă şi poartă în poartă” de mic copil, ambii fiind originari din satul Pituşca, raionul Călăraşi, care l-a contactat spunându-i data, ora, trenul şi numele însoţitorului de vagon. Astfel, Ion Mogîldea le-a cerut oamenilor legii din Moldova să facă o solicitare la colegii lor din Federaţia Rusă pentru a ridica imaginile video de la gara de trenuri şi băncile nominlizate pentru a vedea cine a luat banii de la bancă şi cine i-a transmis însoţitorului. „Sunt sigur că există un aşa video. Faceţi o cerere ca să fiţi convinşi că într-adevăr eu sunt”, a îndemnat acesta. La fel, Ion Mogîldea, care este acum un om de afaceri în Federaţia Rusă a ţinut să-i întrebe de oamenii legii din ţara noastră ce încălcare a comis dacă şi-a dorit să ajute pe cineva cu o sumă de bani unui prieten cu care a copilărit. Mai mult, acesta susţine că şi-a dorit să revină acasă la finele lunii august, însă ca urmare a celor întâmplate a renunţat. „Nu vreau să fiu şi eu luat din aeroport şi să-mi fie puse dosare inventate sau neinventate. Mi-e frică să vin acasă s-o văd pe mama, pe tata, şi nu înţeleg ce am încălcat eu că am vrut să-l ajut pe verişorul meu. Cred că am tot dreptul. E suma de bani care în Republica Moldova, ca şi în toată lumea, nu este neapărat de declarat”, a mai menţionat ruda lui Proca. Totodată, Mogîldea susţine că nu face parte din niciun partid politic moldovenesc şi nici măcar nu ştie cum numesc partidele de la noi. „Nu susţin niciun partid, nici măcar nu ştiu cine la noi acum e prim-ministru. Ştiu că Dodon e preşedinte, dar mă rog, pentru că e de la noi din Călăraşi, din Sadova. Nu ştiu cine-i primar în Călăraşi, nu ştiu nici măcar cine-i primar la mine în sat. Idee n-am ce-i cu viaţa din Republica Moldova. Ştiu că nu-i prea bună şi că oamenilor li-e greu şi trăiesc din ajutoarele care li se fac de peste hotare”, a mai menţionat Mogîldea. Într-un final, acesta a reiterat că nu este intermediarul nimănui şi nu cunoaşte persoanele care au fost arătate ca fiind reţinute în acest caz, iar după toate ce a văzut la televizor nu intenţionează să vină degrabă în Moldova. Totuşi, acesta a cerut repretat oamenilor legii din ţară să solicite imaniginile video surprinse de camerele de supraveghere de la gară, pentru a se asigura cine a transmis banii însoţitorului de vagon, precum şi să solicite de la băncile nominalizate imagini şi extrase privind ridicarea sumei de bani menţionate de pe contul său personal şi convertirea acesteia în euro. Amintim că Inspectoratul General de Poliţie a anunţat ieri despre deconspirarea la data de 19 august, a unei scheme ilegale de transmitere a mijloacelor bănești din oraşul Moscova, Federația Rusă, în Republica Moldova, care ar fi fost destinată eliberării unui deținut din penitenciarul din țară. Operaţiunea a fost desfăşurată de Direcția Operațiuni Speciale a Inspectoratului Național de Investigații sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Astfel, ca rezultat a efectuării măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor, de către reprezentanții instituțiilor de drept, a fost ridicată suma de 10 mii euro, de la unul dintre suspecții reținuți, care ar fi recunoscut că banii „au fost transmiși prin intermediul trenului, din or. Moscova, Federația Rusă, de la Renato Usatîi pentru Vitalie Proca”.