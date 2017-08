Un şofer din capitală cere despăgubiri în sumă de 17.000 de lei de la INP! Iată care este motivul

18:26

Mâine, 18 august, între orele 09:30 – 17:30, va fi sistată circulația rutieră pe strada Al. Mateevici, tronsonul cuprins între str. Sfatul Țării și la A. Plămădeală, informează Inspectoratul Naţional de Patrulare. Restricția are loc în contextul unor lucrări de reparație a pilonilor electrici. INP solicită tuturor participanților la trafic să respecte indicatoarele rutiere, regulile de circulație