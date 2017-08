Programul evenimentelor dedicate Zilei Independenței

17:05

În Republica Moldova, comuniștii și socialiștii sărbătoresc joi, 24 august, ceea ce ei numesc “Ziua eliberării Moldovei“ de sub ocupația fascistă. Manifestațiile continuă la această oră în piața din centrul Chișinăului unde are loc un concert cu genericul „Eliberarea”, organizat sub patronajul președintelui R. Moldova.