Interpreta care a cheltuit 200.000 de euro pe distracţie

Are 250 de kg. și grave probleme de sănătate. Vrea să-și micșoreze stomacul Obezitatea i-a distrus sănătatea şi l-a adus la limita disperării. La doar 45 de ani a ajuns să cântărească 250 de kg. Bărbatul ar vrea enorm să scape de kilogramele care îi scurtează zilele, însă îi va fi mai greu acum după ce a luat în greutate atât de mult. Tudor Taşnic spune că stresul şi alimentaţia greşită i-au făcut viaţa grea. Acum, bărbatul este decis să-şi refacă viaţa şi a apelat la ajutorul medicilor. Bărbatul a fost internat în stare gravă în secţia terapie a Spitalului Clinic Municipal numărul 1. Totul a început acum 13 ani, când şi-a pierdut locul de muncă. „Şi mâncam bunişor binişor şi nu am atras atenţia aşa tare, credeam că îi normal, dar când am ajuns după 160, am zis că trebuie de apucat de ceva", a spus pacientul Tudor Tașnic. A încercat să mănânce mai puţin, dar nu i-a prea reuşit. Uneori, la o singură masă, putea consuma peste trei kilograme de alimente. Deşi este în spital, bărbatul nu poate renunţa la vechile obiceiuri alimentare. Singura speranţă la o viaţă normală este operaţia de micşorare a stomacului.