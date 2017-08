O femeie a cumpărat un bilet de 2 dolari, dar a câştigat 758,7 milioane dolari la loteria Powerball

11:56

Primăria municipiului Chişinău a informat că sâmbătă, 26 august, ora 11.00, va avea loc tradiționalul concurs „Dictare pentru fiecare". Testarea se va desfășura în incinta Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova (str. Mihail Kogălniceanu, 65, bloc 1). „Dictare pentru fiecare" este la a IV-a ediție și se desfășoară anual în preajma sărbătorii […]