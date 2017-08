7 motive pentru care trebuie să bei apă caldă în fiecare dimineață

15:56

Fostul mare jucător al lui Real Madrid şi al naţionalei Braziliei, Roberto Carlos a fost condamnat la trei luni de închisoare, acuzat că nu a plătit pensie alimentară pentru unul dintre cei nouă copii pe care îi are. Fostul fotbalist spune că se află în dificultate financiară și nu poate plăti pensia alimentară. The post Un fost mare fotbalist al Realului și naționalei Braziliei, condamnat la închisoare; Ar fi rămas fără bani appeared first on Independent.