(VIDEO) Surprize uriașe în Europa League; Sheriff s-a calificat în faza grupelor

15:56

Asteroidul Florence, care va trece la distanță relativ mică de Pământ la 1 septembrie, este cel mai mare astfel de obiect spațial rătăcitor care se apropie de Terra de la începutul observațiilor făcute de NASA cu privire la asteroizii din vecinătatea planetei noastre, cu orbite potențial periculoase, conform unui material publicat miercuri de SPACE.com. The post Un asteroid de mari dimensiuni va trece la 1 septembrie prin apropierea Pământului appeared first on Independent.