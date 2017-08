Smiley și Holograf vor cânta la Chişinău de Ziua Independenţei. Programul manifestărilor

10:56

Fostul deputat Pantelei Sandulachi va compărea în faţa magistraţilor pentru samavolnicie, soldată cu prejudicierea bugetului de stat cu 700 mii lei. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală în privinţa acestuia şi a expediat dosarul în judecată, iar dacă fostul deputat va fi găsit vinovat, el riscă de la 3 pînă la 8 ani de detenţie. […] The post Fostul deputat Pantelei Sandulachi, trimis în judecată pentru samavolnicie appeared first on Moldova.org.