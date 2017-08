Primul tulburel. Anul acesta vinul moldovenesc va fi de o calitate mai bună

19:56

În ajunul noului an de studii, părinţii cumpără nu doar rechizite şcolare, dar şi gadget-uri. Unii sunt gata să scoată din buzunare bani grei pentru a-şi bucura odraslele. De acest fapt beneficiază proprietarii magazinelor de electronice, unde în această perioadă vânzările cresc cu aproape o treime. În acest an, la mare căutare sunt ceasurile inteligente, […] Post-ul În ajunul noului an de studii, părinţii cumpără nu doar rechizite şcolare, dar şi gadget-uri apare prima dată în CANAL 2.