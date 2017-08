Câștigul salarial mediu lunar, în creștere: Ce specialiști din Republica Moldova au salarii de peste 12 mii de lei

14:26

Ofiţerii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Buiucani din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău au efectuat veificări inopinate la două cafenele, unde au depistat un şir de încălcări a legislaţiei în vigoare. Acţiunile demarate au loc în cadrul planurilor de acţiuni iniţiate, privind respectarea drepturilor consumatorilor, precum şi relevarea şi documentarea fraudelor economice.