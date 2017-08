Maia Sandu pune cărțile pe masă: A fost membrul unui Guvern care a ajutat Rusia să dezbine Moldova

19:26

O persoană şi-a pierdut viaţa, iar aproape 60 au necesitat îngrijiri medicale, în urma unui incendiu în centrul oraşului Rostov-pe-Don, au anunţat autorităţile ruse. Poliţia a deschis o anchetă în acest caz, analizând inclusiv ipoteza unei incendieri premeditate. Incendiul a izbucnit în cursul după-amiezii de luni şi a cuprins 106 case, unele fiind distruse în întregime, informează agenţia de ştiri Tass. Pompierii au avut nevoie de mai multe ore pentru a stinge incendiul. Aproximativ 600 de persoane au fost evacuate din zonă. Poliţia a deschis o anchetă penală pentru a stabili circumstanţele producerii incendiului, una din ipotezele studiate fiind cea a unei incendieri premeditate, a declarat, marţi, un oficial din cadrul Ministerului rus de Interne. Locatarii caselor mistuite de flăcări spun că persoane necunoscute ar fi venit cu propunerea să cumpăre acea bucată de pământ, însă nimeni nu a acceptat.