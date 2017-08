Ce se întâmplă dacă dormi în fiecare noapte pe partea stângă

07:26

Clasamentul celor mai bogaţi fotbalişti din lume este dominat de jucători de la Manchester City, Chelsea şi Real Madrid, iar suedezul Zlatan Ibrahimović, care în prezent este liber de contract, este surpriza topului. Dacă vă gândeaţi că brazilianul Neymar, care a fost vândut pe o sumă record la Paris Saint-Germain, se află pe primul loc, ei bine, nu este chiar aşa, scrie Business Insider. Cel mai bogat jucător de fotbal din lume este atacantul de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, care are o avere de 321 de milioane de dolari. Deşi câştigă mai puţin decât Lionel Messi, locul 2, cu 5 milioane, Ronaldo are mai mulţi sponsori, dar şi propriul brand de haine şi aftershave CR7, scrie Ziarul Financiar. Pe locul 2 se află Lionel Messi care a strâns o avere de 295 de milioane de dolari. În fiecare săptămână Messi căştigă o jumătate de million de dolari. Într-un an, în buzunarul lui ajung 33,4 milioane de dolari. Atacantul câştigă şi din contractele de sponsorizare cu Adidas, Pepsi şi Gillette aproximativ 27 de milioane de dolari. Zlatan Ibrahimović este momentan liber de contact, pentru că înţelegerea cu Manchester United a expirat vara aceasta. Totuşi, suedezul a acumulat 141 de milioane de dolari până acum. Şi-a patentat propriul nume şi are un contract de sponsorizare cu Nike. Wayne rooney a plecat de la Manchester United drept cel mai bun marcator din istoria clubului. Acum, are un salariu de 7,8 milioane de dolari pe an la Everton. În total, averea lui este de 120 de milioane de dolari. Potrivit Forbes, valoarea averii lui Eden Hazard de la Chelsea este de 100 de milioane de dolari. Salariul de la clubul londonez îi aduce în cont 16 milioane de dolari. Gareth Bale câştigă la Real Madrid 23,4 milioane de dolari pe an, care adunate cu cele 11 milioane primite de la sponsori cumulează o avere de 72 de milioane de dolari. Fotbalistul pentru care s-a plătit cea mai mare sumă din istorie, Neymar, va câştiga 26 de milioane de dolari pe an de la Paris Saint-Germain. Brazilianul primeşte echivalentul unui salariu şi de la sponsorii Nike, Panasonic, Gilette, Claro, and Red Bull. Valoarea estimă a averii lui Yaya Touré de la Manchester City este de 55 de milioane de dolari. Deşi s-a speculat că jucătorul va pleca la AC Milan sau la Intern Milan, el şi-a prelungit contractual de la echipa anglofonă. Sergio Agüero câştigă 13,3 milioane de dolari de la Manchester City şi 18 milioane de la sponsorii Puma şi Pepsi, ceea ce i-a crescut averea la 51 de milioane de dolari. John Terry de la Aston Villa deţine o avere de 50 de millioane de dolari. Terry a plecat anul acesta de la Chelsea cu titlul de cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Cariera lui este departe de a se fi terminat, pentru că în iulie s-a alăturat Aston Villa pentru 5 milioane de dolari. David Silva, fotbalist la Manchester City este posesorul unei averi de 46 de milioane de dolari. Acesta primeşte de la clubul englez 13,3 milioane de dolari. Înţelegerea pe care o are cu Adidas pentru ghetele de fotbal îi aduce peste 6 milioane de dolari. Cesc Fàbregas deţine 45 de milioane de dolari şi este plătit de Chelesea cu 10.4 milioane de dolari pe an. Pe lângă aceste venit, el mai câştigă şi de pe urma contractului pentru ghete de la Puma. Luis Suárez are o avere netă de 40 de milioane de dolari. Potrivit Forbes, Suárez câştigă 17,3 milioane de dolari la Barcelona, dar şi din contractele cu Pepsi şi Adidas.