(video) Lamborghini Aventador a fost transformat de unul din creatorii lui Ferrari Enzo într-un retro supercar

Dacă tot și-au lansat cei de la Samsung vârful de gamă pentru acest final de an, rămâne ca Apple să organizeze conferința de lansare pentru iPhone 8. Ultimul trimestru al acestui an va fi dominat de Galaxy Note 8 și iPhone 8. Dacă Samsung ne-a lămurit deja cu ce vine la înaintare în acest final de an, rămâne să vedem care este propunerea celor de la Apple pentru a celebra 10 ani de iPhone.