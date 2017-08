(VIDEO) A furat un ceas de 5 mii de lei, dar riscă amendă de 13 mii de lei: Ce s-a întâmplat într-un magazin din Chișinău

08:05

Un drapel de stat al Federaţiei Ruse, dar şi o panglică „Sfântul Gheorghe", au fost arse de un grup de localnici din oraşul ucrainean Chernomorsk, după ce aceştia au depistat obiectele respective într-o maşină cu numere de înmatriculare din regiunea transnistreană.