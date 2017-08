SUA vor o nouă armă nucleară: Ce pregăteşte Pentagonul

19:05

Medicii oftalmologi din Statele Unite, care s-au așteptat ca după eclipsa de soare de luni să se confrunte cu un val de pacienți cu ochii afectați de fenomenul astronomic rar, au respirat ușurați, unele spitale înregistrând chiar performanța ca nicio persoană să nu le treacă pragul pentru a-și trata problemele de vedere, informează Reuters. The post Un american a acuzat probleme de vedere după ce a urmărit eclipsa de soare printr-o gaură dintr-o pungă appeared first on Independent.