Care este diferenta dintre o conduita preventiva si un stil de conducere defensiva?

Ceea ce lipseste multor conducatori de autovehicule este capacitatea de a constientiza riscul si, mai ales, de a-l recunoaste in trafic. In general, aceasta abordare superficiala vine din conceptia daunatoare potrivit careia "nu mi se poate intampla tocmai mie... eu am experienta, conduc deja de ceva ani si n-am avut probleme...", au explicat reprezentantii Academiei Titi Aur - organizatie care sustine, in calitate de Partener, a doua editie a campaniei de siguranta si preventie rutiera "FII TREAZ LA VOLAN!"

