Ambasadorul Rusiei în Sudan a fost găsit decedat

15:26

Telefon de lux, lansat de Lamborghini – (FOTO) Moartea Vertu nu a descurajat companiile să lanseze smartphone-uri de lux. Lamborghini Alpha One costă 2.450 de dolari şi are caracteristici tehnice decente pentru anul… 2016. Telefonul are ecran cu diagonala de 5,5 inci, chipset Snapdragon 820, 4 GB RAM şi stocare internă de 64 GB. Smartphone-ul rulează Android 7.0 şi are cameră de 20 MP. Preţul ridicat este probabil justificat de materialele folosite pentru carcasă. Alpha One are cadrul realizat din „metal lichid” şi spate din piele lucrat manual. Sursă: go4it.ro Record Telefon de lux, lansat de Lamborghini – (FOTO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.