Regulamentul privind activitatea Comisiei Naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente, aprobat de Guvern

Vehiculul utilizat de terorişti în atacul comis la sud de Barcelona traversase Franţa, unde fusese surprins de un radar circulând cu viteză excesivă în apropiere de Paris, afirmă surse citate de cotidianul Le Parisien. Este vorba de maşina Audi A3 de culoare neagră care a lovit pietoni în Cambrils (Taragona), incident soldat cu un mort, petrecut la câteva ore după atentatul comis pe cunoscutul bulevard Rambla din Barcelona, unde 13 oameni au murit. Vehiculul teroriştilor fusese fotografiat de un radar circulând cu viteză excesivă în regiunea Paris, cu o săptămână înaintea atentatelor din Spania, notează Mediafax.