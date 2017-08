(RAPORT) Ce le-a pregătit Putin acoliților săi cu un an înainte de alegerile prezidențiale din 2018

16:05

strong>Capitala României ocupă locul fruntaş în topul celor mai aglomerate oraşe europene din punct de vedere al traficului, iar partea cea mai proastă este că situaţia nu pare să se îmbunătăţească, indicele de congestionare fiind mai mare decât anul trecut. The post TOP-ul orașelor europene cu trafic îngrozitor: București și Moscova sunt cele mai aglomerate appeared first on Independent.