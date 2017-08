Eroare la Londra. Cetăţeni UE, anunţaţi din greşeală că trebuie să părăsească Marea Britanie

14:56

Serviciul de Informaţii şi Securitate a anunţat astăzi că a ridicat un lot de muniţii şi arme de foc ridicat din locuinţa unui fost angajat al MAI, domiciliar în oraşul Floreşti. Astfel,la domiciliul bărbatului de 57 de ani au fost efectuate percheziţii. În cadrul măsurilor speciale de investigație au fost depistate şi ridicate: 3 încărcătoare […] The post SIS: Un lot de muniţii şi arme de foc a fost ridicat din locuinţa unui fost angajat al MAI appeared first on Moldova.org.