ȚSKA Moscova, Qarabag, Sporting Lisabona, Liverpool și APOEL Nicosia, calificate în grupele Ligii Campionilor

Cel putin 3 dintre zodii dau femei extrem de inteligente, femei care reusesc performante uriase in orice domeniu, avand un potential de geniu. Fecioara Femeia Fecioara este un adevarat fenomen. Are o minte sclipitoare, fabuloasa, care o ajuta sa intuiasca totul, sa fie mereu cu un pas inaintea tuturor. E avida de cunoastere si indiferent de varsta pe care o are trebuie sa mai faca ea cate un curs, sa se mai specializeze intr-un domeniu, caci nu se satura niciodata de invatat. E ambitioasa, iar atunci cand ii intra ceva in cap va duce acel lucru la bun sfarsit, oricat de greu e. Capricorn Nativa Capricorn este mama tuturor cunostintelor. Nimic nu e imposibil, toate trebuie sa le stie ea in primul rand. Are o capacitate excelenta de a face conexiuni la care nimeni nu s-ar fi gandit. Ea este creierul celor mai dificile situatii, pe care reuseste sa le scoata la liman cu o rapiditate unica. Se inconjoara de oameni destepti, care sa o stimuleze intelectual. Dincolo de faptul ca este foarte desteapta, este si foarte puternica. Taur Femeia Taur are o curiozitate aparte, dar nu face caz de ea. E un fel de mic Einstein sub acoperire. Stie foarte multe lucruri, insa tine totul ascuns sub o masca a necunoasterii tocmai pentru a reusi sa socheze cu solutiile sale inovatoare. E stapana pe sine, chiar daca pare uneori foarte sensibila. Poate prinde din zbor orice informatie si sa o transforme intr-o mina de aur. Cand are un vis, nimic nu ii sta in cale si va face tot ce ii sta in putinta pentru a-l duce la indeplinire, potrivit ele.ro.