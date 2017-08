Guvernul britanic prezintă scuze publice după ce în jur de o sută de cetăţeni UE au primit scrisori în care erau ameninţaţi cu expulzarea

15:45

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la 12 ianuarie 2017 a fost aprobat astăzi de către Guvern. Documentul prevede asigurarea unui cadru de garanţii sociale pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova, care domiciliază şi/sau desfăşoară o activitate de muncă pe teritoriul unuia sau al ambelor state contractante. The post Veste bună pentru moldovenii din Germania! Vor beneficia de pensii și alte indemnizații appeared first on Independent.