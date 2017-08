Un băiat de 14 ani, arestat pentru că a dansat Macarena în Arabia Saudită

18:46

După cum a aflat deja, Moldova nu va primi din partea UE 27 milioane euro asistență bugetară sectorială pentru reforma justiției, scrie News Maker, care citează unele surse din cadrul Ministerului Justiției. Înghețarea finanțării se datorează faptului că Uniunea Europeană nu vede niciun progres în reformarea sistemului judiciar al țării. Ministerul Justiției nu știe încă despre decizia de la Bruxelles. Între timp, în UE se vorbește liber despre criza de încredere în relațiile cu Chișinăul. Nu vor fi bani Uniunea Europeană a decis să nu aloce Republicii Moldova 27 de milioane de euro prevăzute de strategia reformei justiției, News Maker a fost informată de trei surse diferite, care cunosc nuanțele relațiilor actuale dintre Chișinău și Bruxelles. Oficial, UE nu a notificat încă autorităților moldovenești cu privire la decizia luată - acest lucru se va face în viitorul apropiat. Ajutorul bugetar sectorial care vizează reformarea sistemului judiciar a fost de 58,2 milioane EUR, din care 15 milioane EUR au fost alocate în noiembrie 2013. Alți 13,2 milioane de euro au fost primite în luna august 2014. A treia tranșă era de 14,057 milioane euro, iar cea de-a patra tranșă - 13,067 milioane euro. Sunt ultimele două tranșe pentru un total de 27,124 milioane de euro pentru Moldova, care nu vor fi primiți, spune unul dintre interlocutorii News Maker. Strategia de reformare a justiției moldovenești a fost concepută pentru perioada 2011-2016. A fost prelungită până la adoptarea unei noi strategii. Sursa informată News Maker a raportat că a fost înființat un grup de lucru pentru a dezvolta această strategie, dar a avut o singură întâlnire. Noua strategie nu a fost dezvoltată încă. După cum spune sursa citată, ministerul Justiției nu a respectat toate prevederile prevăzute de strategia de reformare a justiției. În special, Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care asigură egalitatea. De asemenea, nu au existat amendamente la Constituție, modificând principiul numirii judecătorilor și membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. „Nu este vorba despre cantitate, ci despre calitatea justiției. În loc de progres, vedem o regresie: nu există nicio independență a sistemului judiciar ", a declarat un oficial din structurile UE care a cerut să nu menționeze numele lui. De asemenea, el a atras atenția asupra faptului că justiția în Republica Moldova este încă selectivă. Acest lucru este confirmat de procesele politice puternice, inclusiv de cazul grupului Petrenko. „Strategia reformei justiției a avut ca scop creșterea independenței sistemului judiciar, dar Moldova a mers puțin diferit", a concluzionat sursa. Vladimir Cebotari, nu știe despre decizia UE. „Încă nu știm nimic despre asta. Prin urmare, nu putem comenta acest lucru”. Criza de încredere Interlocutorul News Maker în structurile statului moldovenesc, care știe despre decizia UE, la numit un semn că progresul Moldovei în reforma justiției în Moldova este slab evaluat. „Cred că în viitor, discuția despre sprijinul financiar din partea UE se va intensifica. Uniunea Europeană are un nivel foarte scăzut de încredere în autoritățile moldovenești. Mai ales după schimbarea sistemului electoral ", a spus el. Cu privire la criza de încredere în relațiile dintre Chișinău și Bruxelles a făcut declarații și parlamentarul european, membru al comisiei bugetare a Parlamentului European, Siegfried Mureșan. „Guvernul moldovean nu se poate baza pe marile încrederi ale Uniunii Europene până când progresul în implementarea reformelor preconizate de Acordul de Asociere cu UE va fi nesemnificativ. Este vorba despre reforma justiției, instituirea statului de drept, a reformei administrației publice, reforma sectorului bancar și lupta împotriva corupției“, - a scris în comentariile pentru Mureșan. Potrivit acestuia, UE nu vede prea multe progrese în investigarea furtului unui miliard de euro din sistemul bancar al țării. „Pe de altă parte, există un guvern și un prim-ministru care a susținut schimbarea sistemului electoral într-un amestec, în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția, care a explicat în mod clar riscurile acestor schimbări pentru democrație în Moldova”, - a spus parlamentarul. Mureșan a spus că doresc să ajute Moldova în Uniunea Europeană. „De aceea, luna trecută am aprobat alocarea de asistență macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro, care este inclusă în ajutorul acordat de UE în valoare de 746 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020. Noi alocăm acești bani pentru modernizarea și dezvoltarea economică a țării, astfel încât fiecare cetățean al Republicii Moldova să simtă acest ajutor. Noi nu am cerut în schimb, cu excepția punerii în aplicare a reformelor de către Guvern necesare pentru dezvoltarea țării și să îmbunătățească competitivitatea economiei moldovenești la nivel european”, - a concluzionat Siegfried Mureșan.