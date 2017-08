Perchezițiile recente de la Guvern au avut loc în urma unor demersuri făcute de premierul Filip

18:10

Presupusul autor al atentatului comis în Barcelona a fost împuşcat de agenţi ai poliţiei catalane, având asupra sa ceea ce pare a fi o centură explozivă, relatează El Pais. Poliţia catalană (Mossos d’Esquadra) a anunţat că este un "incident în curs" în zona Sant Sadurní d’Anoia (Subirats), la periferia oraşului Barcelona. Surse citate de publicaţia La Vanguardia au declarat că a fost reţinut Younes Abouyaaquoub, şoferul vehiculului care a lovit pietoni pe Bulevardul La Rambla din Barcelona, un atentat soldat cu 13 morţi şi zeci de răniţi. Teroristul a fugit după atentat cu un autoturism, sustras de la un bărbat pe care l-a înjunghiat mortal. The post Autorul atentatului de la Barcelona, prins şi împuşcat mortal appeared first on Moldova 24.