Monumentul lui Lenin din Făleşti, demolat de necunoscuţi! Socialiştii îl acuză pe Usatîi, iar el pe democraţi şi socialişti

15:26

Pe Vârful Pietrosu din judeţul Maramureş a nins în noaptea de marţi spre miercuri, stratul de zăpadă atingând 3 centimetri. Zăpada este vizibilă din oraşul Borşa, unde temperatura a scăzut cu 30 de grade în câteva zile. The post (FOTO) Ninsoare în august, în România; Stratul de zăpadă ajunge la 3 centimetri appeared first on Independent.