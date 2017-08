Pavel Filip: Ne îngrijorează derapajele la nivel de discurs și de acțiuni publice ale președintelui Dodon

11:05

Doar în acest an, în municipiul Chișinău vor fi închise încă 8 școli, numărul acestora ajungând la aproape 200 în întreaga țară. Instituțiile pun lacăt la ușă pentru că statul se plânge că nu are bani să le întrețină. Pe de altă parte, ministrul Educației promovează studiile private, afișându-se la deschiderea unei școli de lux din Capitală, scrie tv8.md. „Noi mai avem experiența școlilor private demult deja existente în R Moldova, care oferă alte condiții decât în școlile de la sate. 3.41 Deși și în școlile de la sate avem un număr destul de impunător de școli care arată și sunt dotate foarte bine”, a spus Monica Babuc, Ministra Educației, Culturii și Cercetării. Costul unui an de studii aici este de aproape 4 mii de euro, în timp ce în Moldova nu costă atât nici studiile superioare. Cam tot atât dau anual străinii care vin să învețe, de exemplu, la Universitatea de Medicină.