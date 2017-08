Cine sunt laureaţii Premiului Naţional 2017

11:56

Un cetățean al Camerunului, solicitant de azil în R. Moldova, a încercat să iasă din ţară cu acte olandeze. Acesta s-a legitimat în baza unei cărți de identitate olandeze, document ce nu-i aparține. Deși exista o asemănare între persoana reținută și cea din actul prezentat, poliţiştii de frontieră moldoveni au reușit demascarea intenției cetățeanului străin