Pavel Filip cu referire la perchezițiile CNA de la Guvern: „Să fie un semnal pentru toţi ceilalţi”

17:26

Cu doi ani în urma, viața lui Vadim atârna de un fir de păr. A fost diagnosticat cu leucemie. Din acel moment, totul în familia lor s-a schimbat. „A doua zi am mers și am făcut analizele. Am fost să-mi iau rezultatele și mi-au spus direct să merg la spitalul oncologic că la tine ceva […]