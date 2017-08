Alexei Mateevici, comemorat la 100 de ani de la trecerea sa în eternitate

05:26

Despre vitamina C se spune deseori că nu are reacţii adverse şi că oricât de multă ai luat, surplusul se elimină. Lucrurile nu stau chiar aşa. Organismul ia cea mai mare parte din vitamina C din fructe şi legume, dar câteodată sunt situaţii – scorbut, răceli, gripă, anemie, etc – când trebuie să apelăm la suplimentele din farmacii. Din alimentaţie este aproape imposibil să se facă exces de vitamina C, dar când vorbim de administrarea ...