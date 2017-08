Topul producătorilor de mașini electrice și hibride; Toyota e lider, surpriză pe locul 2

09:45

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a semnat un decret de numire în funcţia de reprezentant special al Ucrainei în reglementarea conflictului transnistrean prin intermediul formatului „5+2" pe Viktor Krijanovski, transmite IPN cu referire la pagina oficială a Preşedinţiei ucrainene.