S-au dat drept inspectori fiscali, și au cerut carne — (VIDEO)

15:16

BEM scoate la licitație bunuri de 35 de mln. de lei Case de locuit, incaperi locative si terenuri in valoare de 35,23 milioane de lei. ”Banca de Economii”, aflata in proces de lichidare, organizeaza o licitatie ”cu strigare” privind comercializarea bunurilor gajate/ipotecate in favoarea bancii. Conform anuntului publicat in Monitorul Oficial, BEM scoate la vanzare mai multe case de locuit si incaperi locative, amplasate in diferite localitati. Valoarea totala a acestora este de peste 11 milioane de lei. Cel mai scump bun imobil este estimat la 7,7 milioane de lei si este amplasat in Balti. Este vorba de un bloc locativ nefinalizat (grad de finisare 87%). Banca intentioneaza sa vanda, cu cel putin 1,9 milioane de lei, doua case individuale, amplasate in orasul Calarasi. CITESTE MAI DEPARTE PE BIZLAW.MD Sursă: inprofunzime.protv.md Record BEM scoate la licitație bunuri de 35 de mln. de lei apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.