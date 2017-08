(VIDEO) S-au dat drept angajați ai FISC-ului și s-au dus să verifice o întreprindere: Ce au cerut cei 2 escroci „ingenioși”

21:05

Neymar s-a întors la Barcelona. Nu pentru a juca, evident, ci pentru a-şi vizita prietenii rămaşi în Catalunya. Brazilianul s-a întâlnit cu Messi şi Suarez. The post (FOTO) „Reîntregirea tridentului! Neymar s-a întors la Barcelona!”; Ce mesaj a postat Mesii appeared first on Independent.