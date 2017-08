(METEO) Canicula revine: Când vom avea temperaturi de până la 36 de grade Celsius

16:45

Suporterii campioanei Franţei, AS Monaco, sunt furioşi pe atacantul Kylian Mbappe, care, la numai 18 ani, este în vizorul unor mari cluburi din Europa graţie prestaţiilor sale din sezonul trecut, relatează France Football. The post Mbappe, luat în vizor de proprii fani: Nu a demonstrat nimic. Niciun jucător nu valorează atâția bani appeared first on Independent.