O nouă ipoteză răstoarnă tot ce se ştia până acum despre Titanic: De ce s-a scufundat, de fapt, celebrul vapor

16:05

Francezul Lucas Digne este unul dintre oamenii momentului în Barcelona, după gesturile de mare efect făcute imediat după atacurile care au zguduit săptămâna trecută capitala Cataloniei. Jucătorul vicecampioanei Spaniei a ieșit imediat pe străzile orașului, pentru a-i ajuta pe răniți. The post Lucas Digne, eroul din Barcelona; Gesturi extraordinare ale francezului, imediat după atacurile teroriste appeared first on Independent.